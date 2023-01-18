Женщина с волосами в виде прошлогоднего сена доверилась стилисту: результат ошеломил всех

Женщина пришла к стилисту, доверившись всем манипуляциям. На вид волосы клиентки напоминали прошлогоднее залежавшееся сено. Причем кончики были настолько иссушены, что их оставалось только отстричь. Что мастер и сделал, оставив даме тот же оттенок волос.

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С новой стрижкой клиентка стала выглядеть еще моложе: волосы приобрели объем за счет того, что стилист отстриг секущиеся кончики. Такая пышность заставила всех ахнуть! Выглядит женщина просто восхитительно.

По материалам YouTube-канала стилиста Кристофера Хопкинса