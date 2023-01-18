Женщина с прилизанными волосами-«сопельками» доверилась стилисту: вот, что из этого вышло (фото)

Женщина 40+ пришла к стилисту, согласившись на любую стружку — лишь бы стать моложе и подчеркнуть природную красоту. Опытный мастер колдовал над безжизненными истонченными волосами-«сопельками» не один час. И результат поверг пользователей Сети в шок! Клиентка из скучающей на вид домработницы превратилась в звезду рок-н-ролла. Вместо прилизанных волос дерзкая стрижка в стиле Питера Пэна.