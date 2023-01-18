Простушка-девушка пришла к стилисту с жженными волосами под яичный желток — что с ней сделали (фото)

Стилист превратил простушку-девушку в образец элегантности. В кресле опытного мастера оказалась скромница с жженными волосами под яичный желток. Локоны этой клиентки выглядели не самым лучшим образом, так, словно их пересушили феном и никогда не увлажняли питательной маской.
От жженных бесцветных желтушных волос не осталось и следа. Фото: скриншот, кадр из YouTube-канала
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако с помощью омолаживающей стрижки — девушке убрали сеченые кончики — ее прическа приобрела форму, ушел также желтый оттенок. Волосы клиентки покрасили в более естественный природный цвет. Изюминкой образа стала прическа с легкими волнами. И, конечно же, макияж с акцентом на глаза. Такое преображение пришлось клиентке по душе. Она так и сияет довольной улыбкой. Ее фото до и после преображения это подтверждает.
По материалам YouTube-канал стилиста Кристофера Хопкинса