Простушка-девушка пришла к стилисту с жженными волосами под яичный желток — что с ней сделали (фото)

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Однако с помощью омолаживающей стрижки — девушке убрали сеченые кончики — ее прическа приобрела форму, ушел также желтый оттенок. Волосы клиентки покрасили в более естественный природный цвет. Изюминкой образа стала прическа с легкими волнами. И, конечно же, макияж с акцентом на глаза. Такое преображение пришлось клиентке по душе. Она так и сияет довольной улыбкой. Ее фото до и после преображения это подтверждает.

По материалам YouTube-канал стилиста Кристофера Хопкинса