Ченнинг Татум ответил на детекторе лжи, кто самый красивый актер в Голливуде

Журналисты подключили Ченнинга Татума к детектору лжи и заставили его сравнивать себя со своими звездными коллегами.

Так, 42-летнего актера спросили, кто красивее: он или Джордж Клуни. Татуму пришлось вздохнуть и указать на своего 61-летнего товарища по цеху, проводящего много времени в Италии.

«Мир скажет вам это. Поезжайте в Италию, то есть мне даже детектор лжи не нужен. Италия будет тестом на детекторе лжи. Он очень стильный джентльмен и очень красивый мужчина», — сказал Татум о Клуни в видео журнала Vanity Fair.

После этого Ченнинга спросили, считает ли он себя красивее Брэда Питта.

«Абсолютно, блин, нет. Нет, к сожалению, нет. Я не думаю, что хоть кто-то (лучше Питта. — Прим. авт.), я имею в виду, что он даже красивее, чем Джордж! Извини, Джордж, но это просто факт. Я думаю, что большинство людей согласится», — высказался актер.

Кто-нибудь еще сомневается, что Брэд Питт — главная мужская звезда Голливуда?