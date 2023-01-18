Муцениеце шевельнула на пляже бедром так, что у мужчин мурашки побежали: фигура «восьмеркой»

Актриса Агата Муцениеце красиво показала свою идеальную фигуру «восьмеркой», позируя у бассейна.
Муцениеце шевельнула на пляже бедром. Фото: соцсети
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Артистка так шевельнула бедром, так изогнулась, что наверняка вызвала оторопь у мужчин. «Мурашки по коже» — на такой эффект Муцениеце может смело рассчитывать, опубликовав этот снимок в соцсетях.
Отметим, что экс-жена Павла Прилучного буквально сражается за свою фигуру, ежедневно изнуряя себя в спортзале.