Муцениеце увлажнила свой сладкий бюст, чтобы вы застонали у экранов: ласковая вода стекает

Агата Муцениеце, пожалуй, в свои 33 года достигла наивысшего своего расцвета. Актриса имеет такую форму, что трудно не позавидовать. Это если на нее будет смотреть девушка.

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Ну а если на экс-жену Павла Прилучного взглянет мужчина, он будет просто стонать. Звезда показала свой пышный бюст и стройное тело в бассейне Дубая, томно прыгая в воде и снимая все это на видео.

На обнародованных кадрах она смотрится очень манко: вода стекает с ее бюста, привлекая к себе внимание.