Ченнинг Татум случайно подписался в социальной сети на пожилую женщину и получил от нее откровенные фото

В новом интервью журналисты спросили голливудского актера Ченнинга Татума — неужели 2222 является его счастливым числом? Так как именно на такое количество людей он подписан в одной популярной у звезд социальной сети, заблокированной в России в 2022 году.

42-летний артист ответил, что считает своим счастливым числом 33 (этот номер преследует его повсюду), а такое необычное количество подписок у него по другой причине.

«Это странно, соглашусь с вами, это странное количество людей. Большинство из тех, на кого подписан, я даже не знаю. Раньше я давал свой телефон друзьям и позволял им просто случайным образом подписаться от моего имени на каких-то людей…» — рассказал Татум журналу Vanity Fair. «Один такой случай был ошибкой. Речь идет о пожилой женщине, в итоге мне пришлось заблокировать ее. То, что она мне присылала, было сумасшедшим… Очень откровенные фотографии, можете себе представить, и рассказы, которые не были реальными. Я подумал: окей, я должен заблокировать это».

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Мораль сей басни такова: не давайте друзьям доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.