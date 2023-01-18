Севастьянова на людях раздвинула бедра, прижав пухлые «пампушки» к полотенцу: и смотрит порочно (фото)

Каролина Севастьянова вызвала ажиотаж в Сети кадром на пирсе в белоснежном купальнике. Звезда не постеснялась раздвинуть ноги прямо на людях, прижав свои округлые ягодицы к полотенцу.

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Конечно, фигура спортсменки – выше всех похвал! На такое сложно не заглядеться!

Отметим, что для сохранения своих форм Каролина Севастьянова использует специальные упражнения на растяжку. Несмотря на то, что она ушла из большого спорта, гимнастка все равно не забывает про физическую нагрузку.