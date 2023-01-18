«А вот Кэтрин очень хороша»: принц Уильям рассказал, какой из него кулинар

17 января британский принц Уильям посетил благотворительную организацию «Вместе как один» в английском городе Слау. Вместе с ее сотрудниками наследник престола похозяйничал на кухне — они приготовили курочку терияки. И во время этого процесса 40-летний королевич рассказал, готовит ли он в обычной жизни.

«Я, бывает, готовлю, хотя и немного. А вот Кэтрин очень хороша, — цитирует принца Уэльского издание People. — Я делаю средний стейк. Мои соусы получаются сухими или комковатыми — мне нужно поработать над этим».