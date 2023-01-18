Влажная Муцениеце показала свою грудь в виде яблочек и поманила: «Смотрите!»

Влажная Муцениеце показала свою грудь в виде яблочек и воскликнула: «Смотрите!»

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

В Дубае актриса шалит с накаченным фитнес-тренером.

Агата Муцениеце улетела на отдых в Дубай в сопровождении подруги и детей Мии и Тимоши от Павла Прилучного.

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Даже в отпуске актриса не расслабляется и регулярно посещает фитнес-зал, изматывая себя тренировками. Не исключено, что причиной тому стал накаченный и очень харизматичный тренер, от которого Агата Муцениеце в восторге.

Породистого самца Муцениеце показала в личном блоге, и сделала знаменитость это весьма оригинально. Она вначале навела камеру крупным планом на свою влажную от пота грудь и сказала: «Смотрите!» А потом предъявила причину такого потоотделения — тренера.

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