Влажная Муцениеце показала свою грудь в виде яблочек и поманила: «Смотрите!»

Даже в отпуске актриса не расслабляется и регулярно посещает фитнес-зал, изматывая себя тренировками. Не исключено, что причиной тому стал накаченный и очень харизматичный тренер, от которого Агата Муцениеце в восторге.

Породистого самца Муцениеце показала в личном блоге, и сделала знаменитость это весьма оригинально. Она вначале навела камеру крупным планом на свою влажную от пота грудь и сказала: «Смотрите!» А потом предъявила причину такого потоотделения — тренера.