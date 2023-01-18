«Русский мир – царство холопов?»: Худяков пришел в ужас от заграничного выступления Галкина*

Политик Роман Худяков высказался, что в каждой шутке – лишь доля шутки. И так якобы Галкин* пытается понравиться Западу, дескать это только начало, дальше хуже будет.

Не понравилось Худякову и как Галкин* скабрезно говорил о своих бывших соотечественниках

«И снова Галкин нападает на патриотов, на Родину, на Россию, очерняет россиян, представляя русский мир дремучим царством «рабов» и «холопов», как нас с вами окрестила перед отъездом его «хорошая жена». Зато сколько восторга среди гогочущей в зале публики», - написал в личном блоге политик.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.