«Она как бледная тень ходит»: о плачевном состоянии Пугачевой рассказал Худяков

Алла Пугачева в конце лета – начале осени появлялась в России на короткий срок. Как рассказал политик Роман Худяков, народная артистка прилетала не просто так, а чтобы постараться вернуть доброе расположение к ее мужу Максиму Галкину, который сейчас включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Якобы Алла Борисовна обивала пороги «различных влиятельных кабинетов», но везде «только руками разводили». Дескать, назад дороги нет.
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По словам политика, Пугачева теперь хоть и изображает на камеры для соцсетей радость и веселье, на самом деле глубоко потеряна в Израиле, следуя за мужем.
«Она, как бледная тень, потерянная, говорят, бродит по Тель-Авиву, пока он колесит с гастролями», — рассказал Худяков в соцсетях.
Он убежден, что Примадонна выбрала неправильную позицию. Ей не нужно было подчиняться желаниям супруга, а повести его за собой, убедить, что так поступать нельзя.