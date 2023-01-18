«Она как бледная тень ходит»: о плачевном состоянии Пугачевой рассказал Худяков

Алла Пугачева в конце лета – начале осени появлялась в России на короткий срок. Как рассказал политик Роман Худяков, народная артистка прилетала не просто так, а чтобы постараться вернуть доброе расположение к ее мужу Максиму Галкину, который сейчас включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Якобы Алла Борисовна обивала пороги «различных влиятельных кабинетов», но везде «только руками разводили». Дескать, назад дороги нет.

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