«Всего три миллиона рублей»: Павел Мамаев отсудил у Аланы Мамаевой крупную сумму денег

Звездная чета Мамаевех развелась больше года назад. В последние месяцы Алана и Павел Мамаевы делят между собой имущество.

Оказалось, спортсмен хочет отобрать у бывшей жены все. И даже парковочное место.

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Павел планировал отсудить у Аланы 33 миллиона рублей, но получил только три. Мамаев намерен забрать у экс-возлюбленной половину ее квартиры, автомобиль и даже парковочное место.