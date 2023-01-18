«Всего три миллиона рублей»: Павел Мамаев отсудил у Аланы Мамаевой крупную сумму денег

Звездная чета Мамаевех развелась больше года назад. В последние месяцы Алана и Павел Мамаевы делят между собой имущество.
Оказалось, спортсмен хочет отобрать у бывшей жены все. И даже парковочное место.
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Павел планировал отсудить у Аланы 33 миллиона рублей, но получил только три. Мамаев намерен забрать у экс-возлюбленной половину ее квартиры, автомобиль и даже парковочное место.
«А так как им моя машина жить спокойно не давала, они рассчитывали, что в счет долга я отдам им Bentley. И как же упорно к этому шли… Но по итогам сегодняшнего заседания, с учетом всех обстоятельств, предоставленных моим адвокатом, суд вынес решение взыскать с меня всего три миллиона рублей», — поделилась Мамаева в своем микроблоге.
«Мамаеву необходимо забрать у дочери жилье. Он это так не оставит!» — уверена Алана.