На шубу никто и не смотрел: Алена Водонаева демонстрировала обновку, но сконцентрировала внимание на аппетитной груди

Среди последних публикаций личного микроблога Алены Водонаевой появилась фотография знаменитости в откровенном образе. Примечательно, что телеведущая хотела просто показать новый аутфит.
Алена отметила, что подписчики стали расспрашивать ее о новой шубе ярко-зеленого цвета. Водонаева решила поближе показать фолловерам изделие из меха. К шубе Водонаева добавила актуальный головной убор – панаму. Она тоже была выполнена из меха цвета травы.
К слову, поклонники забыли о меховых изделиях, пока любовались корсетом Алены. Звезда подчеркнула упругие груди черным корсетным топом.
Алена Водонаева в шубе. Фото: соцсети
Подписчики Алены Водонаевой обомлели при виде достоинств фигуры знаменитости.
Напомним, ранее сочную грудь показала модель Алеся Кафельникова.