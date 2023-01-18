На шубу никто и не смотрел: Алена Водонаева демонстрировала обновку, но сконцентрировала внимание на аппетитной груди

Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: соцсети 

Бизнесвумен похвасталась своими прелестями.

Среди последних публикаций личного микроблога Алены Водонаевой появилась фотография знаменитости в откровенном образе. Примечательно, что телеведущая хотела просто показать новый аутфит.

Алена отметила, что подписчики стали расспрашивать ее о новой шубе ярко-зеленого цвета. Водонаева решила поближе показать фолловерам изделие из меха. К шубе Водонаева добавила актуальный головной убор – панаму. Она тоже была выполнена из меха цвета травы.

К слову, поклонники забыли о меховых изделиях, пока любовались корсетом Алены. Звезда подчеркнула упругие груди черным корсетным топом.

Алена Водонаева в шубе. Фото: соцсети 

Подписчики Алены Водонаевой обомлели при виде достоинств фигуры знаменитости.

Напомним, ранее сочную грудь показала модель Алеся Кафельникова. 

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