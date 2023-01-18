«Не стать похожей на человекоподобного робота»: Яна Рудковская рассказала, как относится к пластическим операциям

Жена фигуриста Евгения Плющенко – Яна Рудковская – призвала стареть достойно.

Не секрет, что многие звезды в попытках сохранить молодость прибегают к инъекциям красоты и подтяжкам. При этом знаменитости не думают о последствиях таких операций.

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Яна Рудковская не относится к числу зависимых от салонов красоты и косметологических кабинетов.