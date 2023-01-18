«Не стать похожей на человекоподобного робота»: Яна Рудковская рассказала, как относится к пластическим операциям

Жена фигуриста Евгения Плющенко – Яна Рудковская – призвала стареть достойно.
Не секрет, что многие звезды в попытках сохранить молодость прибегают к инъекциям красоты и подтяжкам. При этом знаменитости не думают о последствиях таких операций.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Яна Рудковская не относится к числу зависимых от салонов красоты и косметологических кабинетов.
«Это ведь тоже надо уметь: не попасться на уловку филлеров, бесконечных подтяжек, бесконечного ботокса и не стать похожей на человекоподобного робота, с эффектом зловещей долины», – отметила продюсер в своем микроблоге.
Напомним, ранее специалисты рассказали о пяти ошибках макияжа.