«Не стать похожей на человекоподобного робота»: Яна Рудковская рассказала, как относится к пластическим операциям

Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: соцсети 

Продюсер оценила результаты любви к филлерам и подтяжкам.

Жена фигуриста Евгения Плющенко  – Яна Рудковская – призвала стареть достойно.

Не секрет, что многие звезды в попытках сохранить молодость прибегают к инъекциям красоты и подтяжкам. При этом знаменитости не думают о последствиях таких операций.

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Яна Рудковская не относится к числу зависимых от салонов красоты и косметологических кабинетов.

«Это ведь тоже надо уметь: не попасться на уловку филлеров, бесконечных подтяжек, бесконечного ботокса и не стать похожей на человекоподобного робота, с эффектом зловещей долины», – отметила продюсер в своем микроблоге.

Напомним, ранее специалисты рассказали о пяти ошибках макияжа.

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