Богиня вышла из пены морской: Алеся Кафельникова в купальнике с пикантным вырезом засветила мокрые прелести

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова. Фото: соцсети 

Модель похвасталась роскошным телом.

Жена бизнесмена Георгия Петришина – Алеся Кафельникова – разместила в личном микроблоге кадры с Бали. Примечательно, что на них знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру.

Кафельникова нарядилась в черный купальник с огненным принтом. Модель отдала предпочтение пляжному наряду с вырезами по бокам и в области груди. За счет вырезов сочный бюст красавицы выглянул наружу.

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Кафельникова добавила к образу золотые серьги и очки с узкой оправой.

Модель позировала на фоне океана. Алеся красиво шла по волнам.

Алеся Кафельникова в купальнике. Фото: соцсети 

Напомним, ранее другая модель Анна Заворотнюк впечатлила очень плоским животом в кроп-топе.

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