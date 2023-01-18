Богиня вышла из пены морской: Алеся Кафельникова в купальнике с пикантным вырезом засветила мокрые прелести

Жена бизнесмена Георгия Петришина – Алеся Кафельникова – разместила в личном микроблоге кадры с Бали. Примечательно, что на них знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру.

Кафельникова нарядилась в черный купальник с огненным принтом. Модель отдала предпочтение пляжному наряду с вырезами по бокам и в области груди. За счет вырезов сочный бюст красавицы выглянул наружу.

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Кафельникова добавила к образу золотые серьги и очки с узкой оправой.