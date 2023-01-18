Ни грамма жира: Анна Заворотнюк впечатлила очень плоским животом в кроп-топе

Модель Анна Заворотнюк поделилась свежим кадром из жизни в ОАЭ. Примечательно, что 27-летняя знаменитость удивила поклонников худобой.
Наследница артистки Анастасии Заворотнюк всегда отличалась стройной фигурой. Однако недавнее фото продемонстрировало удивительно плоский животик модели.
Анна позировала на фоне вечернего Дубая. Заворотнюк выбрала для прогулки спортивные брюки на низкой посадке. К ним знаменитость добавила белоснежную футболку, которую подвязала под грудью. Поэтому живот Анны оголился.
Также темно-синяя бейсболка и молочная худи с серебристыми аксессуарами присутствовали в образе Заворотнюк.
Анна Заворотнюк в Дубае. Фото: соцсети
«Мне всегда было интересно, в кого у меня такие раскосые глаза и высокие скулы? Думаю, дань начать собирать. А вы знаете свои корни?», – поинтересовалась Анна у своих поклонников.
Напомним, ранее Анна Заворотнюк отпраздновала 27-летие.