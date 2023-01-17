Вожделенно изогнулась, как кошечка: Агата Муцениеце в микробикини оголила свои «сочные» бедра у бассейна

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». После развода с Павлом Прилучным она стала еще больше сниматься в кино, занялась спортом и купила новый дом. Артистка пока не нашла новую любовь. Однако она не обделена мужским вниманием.
На этот раз Агата уехала отдыхать в Дубай. Она проводит отпуск с родными. Каждый день актриса красуется в мини-бикини на пляже. Она уже хвасталась видом сзади. А теперь бывшая жена Прилучного решила позировать у бассейна. Она грациозно изогнулась в черном купальнике. Муцениеце показала рельефные бедра во всей красе.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Агата, какая вы красивая!», «Так и дразнится этим морюшком, этим солнышком... и фигурой тут своей...стройной», «Вы как будто и не рожали не когда!», «Просто пушка», — стали писать подписчики.