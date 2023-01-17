Ножками в нетерпении теребит: Каролина Севастьянова в сапогах-чулках и мини-юбке устроила бесстыдство — наберите воздуха и смотрите

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова сейчас завоевывает очки на несколько ином поприще. Спортсменка зарабатывает популярность, пользуясь своей красотой.
В микроблоге она часто размещает откровенные снимки и кадры, на которых предается бесстыдству.
На этот раз Каролина Севастьянова предстала в наглых сапогах-чулках и мини-юбке. Гимнастка засветила стройные ножки и немного потеребила ими, словно находясь в нетерпении.
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На подобные кадры всегда эмоционально реагируют мужчины. Каролине Севастьяновой делают предложения руки и сердца прямо под ее публикациями в микроблоге.
Каролина Севастьянова в сапогах-чулках. Фото: соцсети