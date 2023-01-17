Нюша в намокшем платье блеснула своим мощным тылом: от трусиков ни следа

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Вот уже два года певица предпочитает путешествовать с мужем Игорем Сивовым, а вот концерты дает редко. Ко всему прочему у нее растет дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. После вторых родов звезда активно возвращается в форму.