Нюша в намокшем платье блеснула своим мощным тылом: от трусиков ни следа

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Вот уже два года певица предпочитает путешествовать с мужем Игорем Сивовым, а вот концерты дает редко. Ко всему прочему у нее растет дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. После вторых родов звезда активно возвращается в форму.
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Примечательно, что Нюша теперь все чаще делится смелыми кадрами. На этот раз она решила покрасоваться в мокром платье на побережье. Певица повернулась своим тылом к камере. Мокрая ткань прилипла к ее ягодицам. Артистка игриво позировала, едва прикрыв прелести. Поклонники сразу заметили, что она без белья.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Фанаты были сражены ее формами. «Ох, какая», «Трусиков нет? Ты моя хорошая», «Прекрасно выглядит», «Такая сочная», «Эти изгибы самые красивые», «Просто конфетка», «Обожаю эту красотку», «Смочила булки», — стали писать в Сети.