«Сделал — значит, так надо»: Хабенского прикрыли после хейта из-за увольнения из МХТ звезды «Кухни» Назарова

Известный писатель Александр Цыпкин встал на защиту своего друга, актера и режиссера Константина Хабенского. Худрука МХТ имени Чехова обвинили в принятии рокового решения, поклонники звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова не могут простить Константину Хабенскому увольнение артиста и его жены Ольги Васильевой из МХТ.

Цыпкин в микроблоге заявил, что Хабенский знает, что делает.