«Сделал — значит, так надо»: Хабенского прикрыли после хейта из-за увольнения из МХТ звезды «Кухни» Назарова

Известный писатель Александр Цыпкин встал на защиту своего друга, актера и режиссера Константина Хабенского. Худрука МХТ имени Чехова обвинили в принятии рокового решения, поклонники звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова не могут простить Константину Хабенскому увольнение артиста и его жены Ольги Васильевой из МХТ.
Цыпкин в микроблоге заявил, что Хабенский знает, что делает.
«От себя лично добавлю, что как только будут официальные слова от Константина Юрича, я их тут же опубликую, а также сейчас напишу, что уже неоднократно писал. Хабенский — образец нравственности, честности и понятийности. Мир будет рушиться, а он знает, что делает. Сделал — значит, так надо», — написал Александр Цыпкин.
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Напомним, Константин Хабенский принял решение расстаться с Дмитрием Назаровым после того, как актер озвучил свою позицию по поводу происходящего в мире. Как сообщалось, перед тем, как уволить Назарова, Хабенский долго беседовал с ним.