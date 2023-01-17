«Не скрывает плохое отношение»: стало известно о реакции Никиты Михалкова на слова Ксении Собчак о его смерти

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Напомним, накануне стало известно о позитивной динамики в состоянии Никиты Михалкова. Врачи перевели режиссера из реанимации в обычную палату.

По материалам kp.ru.