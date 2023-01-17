«Не скрывает плохое отношение»: стало известно о реакции Никиты Михалкова на слова Ксении Собчак о его смерти

Режиссер Александр Адабашьян, близкий друг мэтра Никиты Михалкова, рассказал, как тот реагировал, читая в Сети странные высказывания о себе.
В частности, Никита Михалков в беседе с Адабашьяном высказался о публикации в телеграм-канале Ксении Собчак. Журналистка рассуждала о том, что будет после смерти режиссера Никиты Михалкова. Происходило это все в те дни, когда 77-летний Никита Сергеевич тяжело болел и находился в реанимации.
«По нынешним временам у Никиты Сергеевича нормальная реакция на все эти слухи. Это его не напугало, — заверил Александр Адабашьян. — Он слушает только врачей, которые объективно оценивают его состояние. Писали много чего, да. И что при смерти, и что уже умер. Но что поделать, у нас регулярно кого-нибудь хоронят в этих соцсетях. У Никиты была спокойная реакция даже на слова Ксении Анатольевны Собчак. Хотя с ней у него плохие заочные отношения, он это не скрывает. Ее слова не стали неожиданностью для Никиты, никакой реакции не вызвали».
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Напомним, накануне стало известно о позитивной динамики в состоянии Никиты Михалкова. Врачи перевели режиссера из реанимации в обычную палату.
По материалам kp.ru.