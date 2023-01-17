«На сцену можно выходить голым»: Билан, Газманов, Алехно и другие звезды высказались на тему введения цензуры в шоу-бизнесе

В последнее время все чаще звучит ограничительный нарратив. Общество склоняется к тому, чтобы везде существовали запреты и цензура. Особенно, это касается шоу-бизнеса, который пока еще дышит свободно и самовыражается, как хочет.

Вопрос о том, нужна ли цензура на сцене, был задан тем, кто выходит на нее довольно часто в силу профессии. Мнения разделились

Так, музыканты Родион Газманов и Дима Билан считают, что цензура не нужна.