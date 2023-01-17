«На сцену можно выходить голым»: Билан, Газманов, Алехно и другие звезды высказались на тему введения цензуры в шоу-бизнесе

В последнее время все чаще звучит ограничительный нарратив. Общество склоняется к тому, чтобы везде существовали запреты и цензура. Особенно, это касается шоу-бизнеса, который пока еще дышит свободно и самовыражается, как хочет.
Вопрос о том, нужна ли цензура на сцене, был задан тем, кто выходит на нее довольно часто в силу профессии. Мнения разделились
Так, музыканты Родион Газманов и Дима Билан считают, что цензура не нужна.
«Вообще, цензура — это некоторый постфактум, потому что это следующая ступень, понимаете? До цензуры должно быть какое-то образование, необходимо образовывать вкус. Тогда внутренняя цензура сама работает. Поэтому стоит смотреть чуть раньше, раньше этим заниматься», - поделился своим мнением Дима Билан.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
А вот по мнению восходящей звезды Вани Дмитренко, цензура просто необходима. Такого же мнения придерживается и известный вокалист Руслан Алехно. Он считает, что без цензуры можно слишком далеко зайти.
«Я думаю да, нужна. Потому что сейчас такое время: стерлись грани. Нету вот этого отношения и барьера. Все-таки это искусство, а искусство должно быть высоким, недосягаемым. А когда ты переходишь эту черту, то уже и на сцену можно выходить голым. Это нормально? Я считаю, что нет! Должно быть ограничение, в том числе и в музыке», - озвучил свою точку зрения Руслан Алехно.
По материалам vnimanie.pro.