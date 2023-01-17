Утерла нос бывшему: Муцениеце показала аппетитный вид сзади, оголив идеальный орех в мокрых трусиках

Агата Муцениеце является актрисой. Недавно вышел фильм «Честный развод 2» с ее участием. Она успевает строить карьеру и растить двоих детей. Однако после новогодних каникул артистка захотела уехать в Дубай. Там она нежится под солнцем с сестрой. Звезда решила утереть нос бывшему мужу Павлу Прилучному.
В свое время Агата сильно переживала после развода. Она призналась, что порой Павел злоупотреблял алкоголем и даже мог поднять на нее руку. Поклонники заметили, что за минувшие два года она стала более смелой и даже выглядит женственнее.
На этот раз актриса решила позировать в бассейне в мини-бикини. Она вынырнула, оголив свои ягодицы. Муцениеце облокотилась на край, выставив аппетитные формы.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены ее формами. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто конфетка», «Вот это булочки», «Какая фигурка», «Паша пусть теперь жалеет», «Настоящая и красивая», «Вау, как вы хороши», «И пусть все бывшие смотрят и пускают слюнки», — стали писать в Сети.