Утерла нос бывшему: Муцениеце показала аппетитный вид сзади, оголив идеальный орех в мокрых трусиках

В свое время Агата сильно переживала после развода. Она призналась, что порой Павел злоупотреблял алкоголем и даже мог поднять на нее руку. Поклонники заметили, что за минувшие два года она стала более смелой и даже выглядит женственнее.

На этот раз актриса решила позировать в бассейне в мини-бикини. Она вынырнула, оголив свои ягодицы. Муцениеце облокотилась на край, выставив аппетитные формы.

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