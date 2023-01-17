В стиле вырви-глаз: Алена Рапунцель из «Дома-2» похвасталась ярким маникюром — как у мастера

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель всегда любила ухаживать за собой. Несмотря на наличие у нее двух маленьких детей, Алена Рапунцель умудряется находить время на то, чтобы привести себя в порядок. Алена Рапунцель следит за тем, чтобы ее фигура, лицо и ногти были безупречными.

Звезда телестройки регулярно делает маникюр. В микроблоге Алена Рапунцель похвасталась итогами посещения салона красоты. Она показала свеженакрашенные ноготочки идеальной формы.

Алена Рапунцель призналась, что шла в салон с намерением покрыть ногти лаком одного цвета, но в итоге остановила свой выбор на ярко-красном оттенке — получилось в стиле вырви-глаз.

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