В стиле вырви-глаз: Алена Рапунцель из «Дома-2» похвасталась ярким маникюром — как у мастера

Алена Рапунцель

Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Алена Рапунцель показала свеженакрашенные ноготочки.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель всегда любила ухаживать за собой. Несмотря на наличие у нее двух маленьких детей, Алена Рапунцель умудряется находить время на то, чтобы привести себя в порядок. Алена Рапунцель следит за тем, чтобы ее фигура, лицо и ногти были безупречными.

Звезда телестройки регулярно делает маникюр. В микроблоге Алена Рапунцель похвасталась итогами посещения салона красоты. Она показала свеженакрашенные ноготочки идеальной формы. 

Алена Рапунцель призналась, что шла в салон с намерением покрыть ногти лаком одного цвета, но в итоге остановила свой выбор на ярко-красном оттенке — получилось в стиле вырви-глаз.

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Алена Рапунцель показала маникюр. Фото: соцсети

«Шла за черным, а у мастера увидела и захотела красный», — поделилась Алена Рапунцель.

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