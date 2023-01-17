«Ой, у вас там расцвело все»: Волочкова раскинула ноги в бассейне, прикрыв свою интимную зону пышным кустом

На этот раз Анастасия делится кадрами с Мальдив. Она взяла с собой множество купальников. Порой балерина даже оголяется, хвастаясь своим загаром. На этот раз она захотела позавтракать в бассейне с плавучим подносом. Танцовщица раскинула ноги в шпагате, показав эффектную растяжку. А зону бикини она прикрыла пышным букетом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».