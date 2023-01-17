«Ой, у вас там расцвело все»: Волочкова раскинула ноги в бассейне, прикрыв свою интимную зону пышным кустом

Анастасия Волочкова обычно без стеснения ходит без одежды. Она в свои 46 лет следить за фигурой. Балерина предпочитает всегда выглядеть женственно. Она давно привыкла к критике и уже редко обращает внимание на хейтеров. На этот раз артистка улетела на Мальдивы. Она заинтриговала читателей Teleprogramma.pro, что отдыхает не одна.
На этот раз Анастасия делится кадрами с Мальдив. Она взяла с собой множество купальников. Порой балерина даже оголяется, хвастаясь своим загаром. На этот раз она захотела позавтракать в бассейне с плавучим подносом. Танцовщица раскинула ноги в шпагате, показав эффектную растяжку. А зону бикини она прикрыла пышным букетом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены. Многие посмеялись над фото знаменитости. «Ой, у вас там расцвело все», «Откуда букет растет, вай», «Шпагат за завтраком! Королевский шик», «Неплохой вид», «Ну хоть прикрылась», «Получилось искусство», — стали писать подписчики.