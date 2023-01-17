«Разорвал в клочья иноагента Дудя*»: Яна Поплавская аплодирует Оскару Кучере после скандального интервью

Яна Поплавская. ставшая известной после того, как в детстве сыграла заглавную роль в советском фильме-сказке о Красной Шапочке, поддержала Оскара Кучеру. Актер и телеведущий дал интервью журналисту Юрию Дудю* , после которого в Сети разгорелся скандал.

Высказывания Оскара Кучеры поклонники назвали попыткой усидеть на двух стульях и образцом того, как люди умеют переобуваться в воздухе.

Яна Поплавская поддержала Оскара Кучеру, заявив, что тот мастерски противостоял попыткам Юрия Дудя* вывернуть ситуацию в свою пользу.

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