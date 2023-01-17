«Разорвал в клочья иноагента Дудя*»: Яна Поплавская аплодирует Оскару Кучере после скандального интервью

Яна Поплавская. ставшая известной после того, как в детстве сыграла заглавную роль в советском фильме-сказке о Красной Шапочке, поддержала Оскара Кучеру. Актер и телеведущий дал интервью журналисту Юрию Дудю* , после которого в Сети разгорелся скандал.
Высказывания Оскара Кучеры поклонники назвали попыткой усидеть на двух стульях и образцом того, как люди умеют переобуваться в воздухе.
Яна Поплавская поддержала Оскара Кучеру, заявив, что тот мастерски противостоял попыткам Юрия Дудя* вывернуть ситуацию в свою пользу.
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Оскар Кучера. Фото: Global Look Press
В телеграм-канале Яна Поплавская дала понять, что восхищена тем, как держался во время беседы Оскар Кучера.
«Кто бы там и чего ни писал в комментариях Оскару, но Кучера разорвал в клочья иноагента Дудя* по всем позициям. Методично, вербально и невербально тоже. Оскар Кучера оказался умным и последовательным патриотом своей страны», — высказалась Яна Поплавская.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.