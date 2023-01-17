«Устала ее спонсировать»: Клава Кока и Мари Краймбрери оголили свои прелести на яхте, чтобы найти женихов в Дубае

Клава Кока уже давно строит карьеру исполнительницы. Ей удалось стать популярной персоной. Примечательно, что теперь она регулярно дает концерты и снимается в шоу. Артистка стала завидной невестой. Она мечтает о семье и порой сожалеет, что у нее нет бойфренда, перед которым можно ходить в белье.
Поклонники следят за жизнью Клавы. На этот раз она оказалась в Дубае. Певица решила шикануть и сняла яхту. Она позагорала на палубе с Мари Краймбрери. Подружки начали красоваться в мини-бикини. Кока сверкнула своим декольте. Она прижималась к подруге, демонстрируя свои прелести.
«Я ищу Клаве мужа, потому что я устала ее спонсировать», — посмеялась Мари.
«Если вы хотите быть с Мариной, пишите мне, я дам вам инструкцию, а она даст вам инструкцию обо мне! Чтобы наверняка», — заявила Кока.
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Поклонники восхитились тем, как отрываются певицы. Многие отметили, что они даже похожи. «Ох, вам нужны хорошие парни», «Так и шейхов подцепите», «Далеко от берега, чтобы женихи заметили», «Просто две богини», — стали писать фанаты.