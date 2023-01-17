«Устала ее спонсировать»: Клава Кока и Мари Краймбрери оголили свои прелести на яхте, чтобы найти женихов в Дубае

Поклонники следят за жизнью Клавы. На этот раз она оказалась в Дубае. Певица решила шикануть и сняла яхту. Она позагорала на палубе с Мари Краймбрери. Подружки начали красоваться в мини-бикини. Кока сверкнула своим декольте. Она прижималась к подруге, демонстрируя свои прелести.

«Я ищу Клаве мужа, потому что я устала ее спонсировать», — посмеялась Мари. «Если вы хотите быть с Мариной, пишите мне, я дам вам инструкцию, а она даст вам инструкцию обо мне! Чтобы наверняка», — заявила Кока.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».