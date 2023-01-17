«Спят и набираются сил»: Ефременкова из «Дома-2» показала подросших сыновей-близнецов после тревожных событий

Последние несколько дней выдались довольно сложными для экс-участницы «Дома-2», мамы детей-близнецов Юлии Ефременковой.

В больницу попала ее родительница. Юлия Ефременкова жутко волновалась за состояние родного человека и не выходила на связь с подписчиками. Но как только ее маме стало легче, и врачи перевели женщину из реанимации в обычную палату, Юлия Ефременкова стала общаться с поклонниками.

В этот вторник она вместе с Мондезиром и сыновьями-близнецами отправилась навестить маму в клинике.

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