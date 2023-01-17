«Спят и набираются сил»: Ефременкова из «Дома-2» показала подросших сыновей-близнецов после тревожных событий

Последние несколько дней выдались довольно сложными для экс-участницы «Дома-2», мамы детей-близнецов Юлии Ефременковой.
В больницу попала ее родительница. Юлия Ефременкова жутко волновалась за состояние родного человека и не выходила на связь с подписчиками. Но как только ее маме стало легче, и врачи перевели женщину из реанимации в обычную палату, Юлия Ефременкова стала общаться с поклонниками.
В этот вторник она вместе с Мондезиром и сыновьями-близнецами отправилась навестить маму в клинике.
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Юлия Ефременкова собиралась в больницу, когда дети уснули. Молодая мамочка решила запечатлеть сладко спящих грудничков и поделиться их снимком.
Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: соцсети
«Малыши спят и набираются сил», - подписала кадр Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября, совсем скоро малышам будет четыре месяца.