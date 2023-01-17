А без юбки хорошо! Каролина Севастьянова в одних колготках эпично задрала ногу, засветив сочное междуножье

Красавица-гимнастка, 27-летняя Каролина Севастьянова знает, чем удивить публику, кроме спортивных достижений.

Поклонники принимают на ура провокационные кадры с участием Каролины Севастьяновой, которыми та щедро делится в Сети.

На этот раз Каролина Севастьянова доказала, что ей вовсе необязательно носить юбки. Ноги настолько красивы, что лишняя одежда может все испортить.

В микроблоге Севастьянова поделилась снимком, на котором позирует в колготках, задрав ногу и показав, что у нее между ногами.

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