Со стрижкой и в плюшевом бомбере: Савельева запечатлела подросшего сына Сафонова на каруселях

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой группы «Фабрика». Артистка сделала паузу в карьере, когда была беременна. Своему мужу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Рождение мальчика стало настоящей радостью для супругов. Однако до сих пор они скрывают его лицо.
В последнее время Саша лишь на время приезжает в Москву. Вместе с мужем она увезла наследника за границу. Порой певица делится кадрами с моря. На этот раз она запечатлела подросшего сына, который решил прокатиться на каруселях. Мальчик был в джинсах и плюшевом бомбере. Савельева сделала ему стильную стрижку.
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Леон Сафонов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что он настоящий модник. Фанаты ждут, когда пара позволит увидеть лицо мальчика.