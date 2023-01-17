Со стрижкой и в плюшевом бомбере: Савельева запечатлела подросшего сына Сафонова на каруселях

В последнее время Саша лишь на время приезжает в Москву. Вместе с мужем она увезла наследника за границу. Порой певица делится кадрами с моря. На этот раз она запечатлела подросшего сына, который решил прокатиться на каруселях. Мальчик был в джинсах и плюшевом бомбере. Савельева сделала ему стильную стрижку.

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