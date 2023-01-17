Со стрижкой и в плюшевом бомбере: Савельева запечатлела подросшего сына Сафонова на каруселях

Саша Савельева

Саша Савельева. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась трогательным кадром с малышом Леоном.

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой группы «Фабрика». Артистка сделала паузу в карьере, когда была беременна. Своему мужу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Рождение мальчика стало настоящей радостью для супругов. Однако до сих пор они скрывают его лицо. 

В последнее время Саша лишь на время приезжает в Москву. Вместе с мужем она увезла наследника за границу. Порой певица делится кадрами с моря. На этот раз она запечатлела подросшего сына, который решил прокатиться на каруселях. Мальчик был в джинсах и плюшевом бомбере. Савельева сделала ему стильную стрижку. 

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Леон Сафонов. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что он настоящий модник. Фанаты ждут, когда пара позволит увидеть лицо мальчика. 

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