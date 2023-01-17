«Есть в этом радостное что-то»: шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров высказался после увольнения из МХТ имени Чехова

Сыгравший шефа крупного ресторана в сериале СТС «Кухня» Дмитрий Назаров эмоционально отреагировал на происходящие с ним события.

В своем YouTube-канале артист разместил видео, на котором запечатлено, как он читает стихи собственного сочинения. Дмитрий Назаров облек свои мысли и чувства в поэтическую форму и довольно емко сформулировал.

«От старой жизни отлипаю, сдувая пыльную усталость,

Через себя переступая, вступаю в новую реальность

Есть в этом радостное что-то — за поворотом встретить ветер,

Хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел.

Теперь рвет волосы и мысли нежаркий, нехолодный, свежий.

И обдувая новым смыслом, привычное с размаху режет», — декламирует в кадре Дмитрий Назаров.