«Есть в этом радостное что-то»: шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров высказался после увольнения из МХТ имени Чехова

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Global Look Press

Известный артист Дмитрий Назаров облек свои мысли в стихотворную форму.

Сыгравший шефа крупного ресторана в сериале СТС «Кухня» Дмитрий Назаров эмоционально отреагировал на происходящие с ним события.

В своем YouTube-канале артист разместил видео, на котором запечатлено, как он читает стихи собственного сочинения. Дмитрий Назаров облек свои мысли и чувства в поэтическую форму и довольно емко сформулировал.

«От старой жизни отлипаю, сдувая пыльную усталость,

Через себя переступая, вступаю в новую реальность

Есть в этом радостное что-то — за поворотом встретить ветер,

Хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел.

Теперь рвет волосы и мысли нежаркий, нехолодный, свежий.

И обдувая новым смыслом, привычное с размаху режет», — декламирует в кадре Дмитрий Назаров.

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Напомним, Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова в минувшую пятницу после своих высказываний по поводу происходящего в мире. Вместе с Дмитрием Назаровым работу в МХТ имени Чехова потеряла и его жена, актриса Ольга Васильева.

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