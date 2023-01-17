Муцениеце оголила «бугры страсти» на глазах мускулистых мужчин: ложбинка стала влажной

Агата Мцениеце уже успела стать знаменитой. Больше 10 лет она снимается в кино. Актриса также строил отношения с Павлом Прилучным, а их развод стал сенсацией. Теперь она успевает заботится о детях и самореализовываться. Артистка устроила себе отпуск после праздников. Звезда приехала в Дубай с детьми.
Теперь Агата дразнит поклонников, публикуя пляжные фото. Она без стеснения оголяет фигуру в мини-бикини. Актриса хочет похудеть, поэтому даже в отпуске занимается спортом. Вместе со своей сестрой она заявилась на тренировку. Муцениеце облачилась в лосины и тугой кроп-топ. Она подчеркнула свои формы.
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Поклонники были впечатлены, когда артистка спустя час засняла себя мокрой. Она так старалась, что ее ложбинка стала влажной от пота. Агата пришла в восторг от тренировки. К слову, ей удалось привлечь внимание мускулистых парней в зале. Она засняла свою фигуру и грудь с родинкой.
Кадры взбудоражили пользователей Сети. Ее осыпали комплиментами. «Какая вы молодец», «А прям вся мокрая», «Это ух», «Прям грудь вся сверкает от влаги», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды