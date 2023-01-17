Последние слова пронзили: что сказал у гроба Инны Чуриковой ее муж Глеб Панфилов

Стали известны последние слова, которые произнес во время прощания со своей женой, актрисой Инной Чуриковой овдовевший режиссер Глеб Панфилов.

Журналистам программы «МАЛАХОВ» «Россия 1» удалось узнать, что именно сказал Глеб Панфилов, склонившись к гробу с телом Инны Чуриковой.

«Я был счастлив с ней… Я искал ее, нашел и стал счастливым. Мне нужна была актриса на роль… А нашлась Инна Чурикова. Она оказалась моей женой и любимым человеком. Это мать моего сына, у нас замечательный мальчик…» — поблагодарил Глеб Панфилов Инну Чурикову за прожитые рядом годы.

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Напомним, легендарная актриса Инна Чурикова умерла в минувшую субботу, 14 января, на 80-м году жизни. В этот вторник, 17 января, состоялось прощание с покойной звездой театра и кино.