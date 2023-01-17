Фигурист Ставиский призвал не верить слухам о состоянии Костомарова

Фигурист и хореограф Максим Ставиский, коллега Романа Костомарова по «Ледниковому периоду», сообщил, что никаких ухудшений в состоянии Романа не наблюдается: он по-прежнему находится в медикаментозной коме, и врачи делают все возможное для его спасения.

«Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет», — пояснил Максим.

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Он добавил, что уверен — скоро Роман поправится, и попросил поклонников талантливого фигуриста не верить слухам о его якобы ухудшающемся состоянии здоровья.