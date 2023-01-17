Ягодицы в форме сердца: Каролина Севастьянова сбросила одежду и развернулась к камере — увидеть это должен каждый

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Вероятно, в знак того, что с первым встречным-поперечным она разговаривать не намерена, Каролина Севастьянова разместила снимок, на котором запечатлена в купальнике спиной к камере.

На фото видны ее ягодицы красивой округлой формы в виде сердца.