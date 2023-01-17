Ягодицы в форме сердца: Каролина Севастьянова сбросила одежду и развернулась к камере — увидеть это должен каждый

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова часто балует поклонников своими пикантными снимками.
На этот раз спортсменка устроила интерактив в соцсети, ответив на самые популярные вопросы подписчиков. Ответы Каролина Севастьянова иллюстрировала своими откровенными снимками, вероятно, полагая, что видеть такое должен каждый.
«Знакомишься в обычной жизни — на улице? В ресторане?» — поинтересовались в Сети.
«Нет», — ответила Каролина Севастьянова.
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Вероятно, в знак того, что с первым встречным-поперечным она разговаривать не намерена, Каролина Севастьянова разместила снимок, на котором запечатлена в купальнике спиной к камере.
На фото видны ее ягодицы красивой округлой формы в виде сердца.
Каролина Севастьянова и ее ягодицы в форме сердца. Фото: соцсети