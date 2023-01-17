Микроюбка сползла вниз: Клава Кока обнажила женские прелести, веселясь на яхте с Мари Краймбрери

Клава Кока уже давно выступает на сцене. За последние пять лет она стала кумиром молодежи. Певица регулярно дает концерты и снимается в шоу. Порой она предстает в провокационных нарядах на публике. А в январе артистка то и дело публикует пляжные фото. Она без стеснения красуется в бикини.
Примечательно, что Клава успела побывать в Мексике. А теперь она приехала в Дубай. Там певица решила отдохнуть с шиком. Она щегольнула на яхте в миниатюрной мини-юбке. Блондинка оголила свой мягкий животик. Оказалось, что Кока в купальнике повеселилась с Мари Краймбрери. Они сделали селфи на борту.
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Клава Кока и Мари Краймбрери. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг. Многие осыпали девушек комплиментами.
«Ох, вот это компания», «Такая милашка», «Животик превосходный», «Бикини только красит», «Две красотки», «Глазки сверкают», «Пора двойную фотосессию устраивать», «Все наслаждаются вашими фигурками», — стали писать подписчики.