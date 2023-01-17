Микроюбка сползла вниз: Клава Кока обнажила женские прелести, веселясь на яхте с Мари Краймбрери

Примечательно, что Клава успела побывать в Мексике. А теперь она приехала в Дубай. Там певица решила отдохнуть с шиком. Она щегольнула на яхте в миниатюрной мини-юбке. Блондинка оголила свой мягкий животик. Оказалось, что Кока в купальнике повеселилась с Мари Краймбрери. Они сделали селфи на борту.

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