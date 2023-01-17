«Хочу, чтобы ты был счастлив»: Саша Черно из «Дома-2» попрощалась с мужем Иосифом Оганесяном

Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Участница проекта Саша Черно дала понять, что приняла важное решение.

Вернувшиеся на проект «Дом-2» супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян планировали, что реалити-шоу поможет им справиться с кризисом и сохранить брак. Но похоже, эта миссия с треском провалилась.

Саша Черно и Иосиф Оганесян под камерами переживали те же эмоциональные качели, что и вне телестройки.

В телеграм-канале Саша Черно написала, почему она больше не может быть рядом с Иосифом Оганесяном в качестве жены. Для поклонников очевидно, что этой публикацией Саша Черно попрощалась с мужем.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Глобально, он хороший человек, — поделилась Саша Черно. — Во всех сложных ситуациях поддержит, будет на моей стороне, поможет. Он хороший друг. Но есть негативные вещи, которые перевешивают это хорошее. Не потому что кто-то плохой, а потому что мне так, к сожалению, больше не подходит. Я хочу быть счастливой и хочу, чтобы ты тоже был счастлив».

Читайте также