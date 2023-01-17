«Хочу, чтобы ты был счастлив»: Саша Черно из «Дома-2» попрощалась с мужем Иосифом Оганесяном

Вернувшиеся на проект «Дом-2» супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян планировали, что реалити-шоу поможет им справиться с кризисом и сохранить брак. Но похоже, эта миссия с треском провалилась.

Саша Черно и Иосиф Оганесян под камерами переживали те же эмоциональные качели, что и вне телестройки.

В телеграм-канале Саша Черно написала, почему она больше не может быть рядом с Иосифом Оганесяном в качестве жены. Для поклонников очевидно, что этой публикацией Саша Черно попрощалась с мужем.

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