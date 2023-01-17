«Не поверите»: Ивлев поделился единственным случаем, когда приготовил невкусное блюдо

В новом интервью известного шеф-повара Константина Ивлева спросили, были ли в его карьере случаи, когда он попробовал собственное блюдо и удивился тому, какая гадость получилась.

49-летний кулинар ответил, что подобное было всего один раз, причем недавно.

«Не поверите, я готовил безе и не знаю, по какой воле случая вместо сахара «бахнул» порцию соли. Я еще так удивлялся долго: «Че не поднимается ничего, а?» И вот какая-то оплеуха получилась… Значит, невкусно было. Но красочно и весело», — рассказал шеф в YouTube-шоу «Вопрос ребром». «Но вообще это всего лишь один раз в жизни. Я умею готовить, у меня руки нормально заточены».

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