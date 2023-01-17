«Если не будет фоточек без трусиков — отпишемся»: Агата Муцениеце оголилась на пляже, сверкнув зоной бикини

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру актрисы. Она снялась во многих фильмах и сериалах. Примечательно, что звезда «Закрытой школы» восемь лет прожила в браке с Павлом Прилучным, но потом они развелись со скандалом. Теперь артистка сама растит двоих детей. При этом она не перестает следить за фигурой.
Недавно Агата решила отдохнуть в Дубае. Она наслаждается отпуском с наследниками и своей сестрой. Актриса каждый день приходит на пляж. Она решила ради дружбы сделать смелый шаг. Экс-жена Прилучного разделась, блеснув фигурой во всей красе. Она в одном мини-бикини прилегла на шезлонг. Муцениеце не стала скрывать даже интимный треугольник, надев трусики-шторки.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Мне подружки говорили, что если не будет фоточек в купальнике, они отпишутся и не будут со мной разговаривать», — заявила Агата.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ого, вот это фигурка», «Точеная вся такая», «Компания задает настроение», «И так все хорошо выглядит», — стали писать в Сети.