«Если не будет фоточек без трусиков — отпишемся»: Агата Муцениеце оголилась на пляже, сверкнув зоной бикини

Недавно Агата решила отдохнуть в Дубае. Она наслаждается отпуском с наследниками и своей сестрой. Актриса каждый день приходит на пляж. Она решила ради дружбы сделать смелый шаг. Экс-жена Прилучного разделась, блеснув фигурой во всей красе. Она в одном мини-бикини прилегла на шезлонг. Муцениеце не стала скрывать даже интимный треугольник, надев трусики-шторки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».