«Накрученная мода на дрыщей»: раздобревшая Саша Гозиас из «Дома-2» похвасталась подрумяненными боками на Бали — курочка гриль

Бывшая участница «Дома-2», мама двоих детей Саша Гозиас в эти дни вместе с мужем отдыхает на Бали. В микроблоге Саша Гозиас размещает фотографии в бикини, глядя на которые становится очевидным, что за последнее время Александра весьма раздобрела.

Свои подрумяненные балийским солнцем бочка Саша Гозиас без стеснения демонстрирует публично, выглядя на снимках как аппетитная курочка гриль.

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