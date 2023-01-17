«Накрученная мода на дрыщей»: раздобревшая Саша Гозиас из «Дома-2» похвасталась подрумяненными боками на Бали — курочка гриль

Бывшая участница «Дома-2», мама двоих детей Саша Гозиас в эти дни вместе с мужем отдыхает на Бали. В микроблоге Саша Гозиас размещает фотографии в бикини, глядя на которые становится очевидным, что за последнее время Александра весьма раздобрела.
Свои подрумяненные балийским солнцем бочка Саша Гозиас без стеснения демонстрирует публично, выглядя на снимках как аппетитная курочка гриль.
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Саша Гозиас в бикини на Бали. Фото: соцсети
В комментариях Сашу Гозиас попытались задеть, заметив, что ей неплохо бы похудеть. Гозиас моментально поставила умников на место, заявив, что сама себе очень даже нравится. И более того, хочет прибавить еще килограммов.
«Я себе нравлюсь. И плюс пара кг тоже бы не помешали мне. Накрученная мода на дрыщей мне не притягательна. Да, помоложе я хотела и выглядела «недоедающей». Сейчас мое мировоззрение изменилось. Мне нравится быть в форме. Я не понимаю вечно замороченных на худобе, закомплексованных девок. Которые при этом отлично выглядят. Но для них очень важным фактом остается ежедневный поиск изъянов в себе», — высказалась Саша Гозиас.