В прозрачных трусиках и без лифа: Волочкова похвасталась белым интимным треугольником, оголив сокровенное на пляже

На этот раз Волочкова отдыхает на Мальдивах. Она предпочитает ходить на курорте в мини-бикини. С каждым днем к ней все сильнее липнет загар. Блондинка уже хвасталась растяжкой. На этот раз она решила выйти на пляж без лифчика. Анастасия взяла в руки свою увесистую грудь. А вот прозрачные микротрусики не скрыли ее интимный треугольник — единственное белое пятно на ее коже.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».