В прозрачных трусиках и без лифа: Волочкова похвасталась белым интимным треугольником, оголив сокровенное на пляже

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных балерин в России. Однако со временем балерина стала чаще попадать в скандальные истории. Она частая гостья ток-шоу. Блондинка не стесняется оголяться и готова в любой момент раскинуть ноги в шпагате.
На этот раз Волочкова отдыхает на Мальдивах. Она предпочитает ходить на курорте в мини-бикини. С каждым днем к ней все сильнее липнет загар. Блондинка уже хвасталась растяжкой. На этот раз она решила выйти на пляж без лифчика. Анастасия взяла в руки свою увесистую грудь. А вот прозрачные микротрусики не скрыли ее интимный треугольник — единственное белое пятно на ее коже.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были обескуражены. Многие стали критиковать звезду.
«Шоколадный загар! Вам к лицу!», «Трусики тут зачем? Мы все видим», «Насть, ну зачем. Сейчас же начнется», «Я вижу белый треугольник», «Просто черная стала», «Даже грудь обуглилась уже», «Вау, что это за волшебные трусики? Вся загорела», — стали писать подписчики.