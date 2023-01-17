«Потеряла много крови»: пришибленная последними событиями Ефременкова из «Дома-2» оповестила о важном

Экс-участница и бывшая ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова после трехдневной паузы стала вновь регулярно выходить на связь с подписчиками микроблога.

Пришибленная горем Юлия Ефременкова рассказала, что пропадала из соцсетей из-за тяжелого состояния здоровья ее мамы. Пожилая женщина несколько дней провела в реанимации больницы, куда ее привезли на скорой с обильным желудочным кровотечением.

Юлия Ефременкова боялась за жизнь мамы и не хотела ни с кем общаться. Но сейчас самое страшное уже позади. Экс-участница реалити-шоу поделилась последними подробностями о состоянии родного человека.

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