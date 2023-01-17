На прощание с Инной Чуриковой приехало мало звезд

В Москве простились с великой актрисой Инной Чуриковой, ставшей легендой в российском кинематографе. Попрощались с артисткой в Храме Христа Спасителя, а похоронили на Новодевичьем кладбище, в центре столицы.

Людей - тысячи. Поклонники несли цветы, читали молитвы, крестились. Пробка из людей растянулась на несколько десятков метров.

Проводить актрису в последний путь также пришли Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Лия Ахеджакова, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, Александра Захарова, ленкомовцы.

Собравшиеся на кладбище негодовали, что известных людей приехало мало.

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