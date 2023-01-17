«Моя лучшая фигура за всю историю»: Ксения Бородина оголилась до трусиков, блеснув рельефными бедрами

Недавно Ксения провела несколько недель в Таиланде. Она насладилась жаркой погодой. Как оказалось, телеведущая успела поправиться. Она решила показать, как выглядела в прошлом году. Бородина в трусиках и тонкой футболке оголила свои рельефные бедра. Ксения отказалась от лифа, блеснув налившейся грудью.

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