«Моя лучшая фигура за всю историю»: Ксения Бородина оголилась до трусиков, блеснув рельефными бедрами

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Однако ей создать идеальную семью не удалось. Ксения развелась с Курбаном Омаровым. Зато теледива еще больше путешествует, а также покупает дорогие наряды. Она предпочла скрывать личную жизни. При этом звезда намекает, что мужчины в ее жизни есть.
Недавно Ксения провела несколько недель в Таиланде. Она насладилась жаркой погодой. Как оказалось, телеведущая успела поправиться. Она решила показать, как выглядела в прошлом году. Бородина в трусиках и тонкой футболке оголила свои рельефные бедра. Ксения отказалась от лифа, блеснув налившейся грудью.
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«Моя лучшая фигура за всю историю моей жизни! Осталась в 2022», – заявила звезда.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие посчитали, что после развода она только стала лучше и привлекательнее. К слову, скоро звезда отметит свое 40-летие.
«Ого, какая цаца», «В трусах и на шпильках — это сильно», «Вы так по дому ходите?», «Просто слов нет», «Это шикарно», «Бедра могут сразить наповал», «Такая вы спортивная», — стали писать подписчики.