Севастьянова показала бесстыдные виды: купальник стойко впился в «межбулочную красоту» — не стоните

От олимпийской чемпионки Каролины Севастьяновой шиком и роскошью просто пахнет. Конечно, такая породистая девушка должна обитать исключительно на белоснежных яхтах в компании миллионеров. Чем звезда, в принципе, и занимается частенько.

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В ее личном блоге размещено фото, на котором она предстает в манкой позе, красиво разместившись в белом купальнике на пирсе. Конечно, знаменитость ждет тут своего Грэя на дорогом судне. И совсем не обязательно с алыми парусами.

Севастьянова развернулась к фотографу спиной, показывая, как купальник впивается в ее мягкую плоть.