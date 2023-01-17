Севастьянова прилегла на пляже, выставив напоказ свои чресла: прелести не поместились в бикини

На этот раз Каролина уехала в Монако. Она рассталась с бойфрендом. Однако гимнастка предпочитает не грустить, а наслаждаться солнечной погодой. Она поделилась смелым пляжным фото. Чемпионка в алом бикини грациозно прилегла на полотенце. Она выставила напоказ свои упругие бедра. При этом Севастьянова засветила грудь, едва прикрыв ее рукой.

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