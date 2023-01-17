Севастьянова прилегла на пляже, выставив напоказ свои чресла: прелести не поместились в бикини

Каролина Севастьянова уже давно стала популярной персоной. Она посвятила свою жизнь спорту и смогла стать выдающейся художественной гимнасткой. Олимпийская чемпионка также снималась в шоу «Звезды в Африке». В свои 27 лет она держит себя в форме и зачастую предстает в пикантных нарядах. Недавно спортсменка улетела в Монако.
На этот раз Каролина уехала в Монако. Она рассталась с бойфрендом. Однако гимнастка предпочитает не грустить, а наслаждаться солнечной погодой. Она поделилась смелым пляжным фото. Чемпионка в алом бикини грациозно прилегла на полотенце. Она выставила напоказ свои упругие бедра. При этом Севастьянова засветила грудь, едва прикрыв ее рукой.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ого, какая шалунья», «А выпячивать тыл обязательно?», «Какая дерзкая барышня», «Ох, со всех сторон хороша», «Просто бесподобная», «Ого, кошечка загорает», «Спелые формы», «Какая милашка», — стали писать пользователи Сети.