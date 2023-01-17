Подробности состояния Сергея Дроботенко: у звезды «Аншлага» зашкаливает температура

Знаменитый юморист, звезда «Аншлага» Сергей Дроботенко обратился за медицинской помощью – на фоне резкой боли в горле у 53-летнего артиста поднялась высокая температура, доходящая до 39,9 градусов.

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Медики приехали на дом накануне вечером – артист живет в элитной высотке у метро «Сокол». Дроботенко сразу сделали тест на грипп. Он показал отрицательные результаты. Однако радоваться рано: вероятно, у артиста – бронхопневмония, по мнению врачей. Госпитализироваться он отказался, решив лечиться в домашних условиях, сообщает издание «МК».