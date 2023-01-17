Волочкова в тесном купальнике встала на коленки посреди пляжа: руки уперлись в мякоть (фото)

Анастасия Волочкова поделилась свежим фото в своем микроблоге. Бывшая прима-балерина Большого театра устроила импровизированную фотосессию, встав на коленки посреди пляжа. При этом бывшая возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова показала свой тесный купальник во всей красе. Волочкова сделала акцент на талии, уперев руки в мякоть бедер.

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Такое фото и на обложку журнала поместить не стыдно, тут же нашлись поклонники балерины. Сама Волочкова с шиком отдыхает на Мальдивах. Каждую зиму экс-прима Большого театра летает на этот фешенебельный курорт. Иногда Волочкова делает исключение и снимает номер в турецких отелях. Как бы там ни было, балерина старается быть верной своим привычкам, спасаясь от мороза в теплых краях.