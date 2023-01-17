Муцениеце в крохотном бикини устроила колыхания груди в бассейне: водичка обласкала тугие «мячики» (видео)

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. В ее копилке множество ролей, включая «Закрытую школу» и «Честным развод». Актриса уже два года состоит в разводе с Павлом Прилучным. Она стала чаще сниматься и начала заниматься спортом. Звезда не перестает хвастаться тем, как теперь выглядит.
На этот раз Агата улетела с детьми и сестрой в Дубай. Она устроила себе отпуск. Каждый день актриса проводит время на пляже. Накануне она блеснула фигурой в велосипедках. А вот 17 января бывшая жена Прилучного поплескалась в бассейне с сестрой. Она устроила колыхания груди в лифе без пуш-ап. Муцениеце показала, как вода обласкала ее прелести.
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«Мы хотели с Сантой снять для вас секси-видео, но не получилось», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали маму двоих детей комплиментами.
«Все получилось! Классные девчонки! Хорошего отдыха!», «Какие вершинки», «Ой, какие брызги», «Очень соблазнительно», «Грудь хороша», — стали писать пользователи Сети.